Лил Узи Верт выпустит новый альбом «Pink Tape» к Хеллоуину

Американский рэпер Лил Узи Верт объявил, что его новый, третий по счету альбом «Pink Tape» выйдет через три недели. Видео с заявлением музыканта выложил хип-хоп-блогер DJ Akademiks.
Исполнитель хочет приурочить выход пластинки к Хеллоуину. Название, как отмечает The Flow, может отсылать к большому розовому бриллианту, который рэпер вживил себе в лоб в начале 2021 года.
Розовый бриллиант имплантировал рэперу ювелир Эллиот Элиантте, который часто работает со знаменитостями в США. На камень весом в 10 карат исполнитель копил с 2017 года. Он отметил, что бриллиант стоит дороже, чем его дом и все автомобили, включая Bugatti.
Предыдущий альбом музыканта «Eternal Atake» вышел весной 2020 года после нескольких лет переносов.