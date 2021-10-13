Лил Узи Верт выпустит новый альбом «Pink Tape» к Хеллоуину

Американский рэпер Лил Узи Верт объявил, что его новый, третий по счету альбом «Pink Tape» выйдет через три недели. Видео с заявлением музыканта выложил хип-хоп-блогер DJ Akademiks.

Исполнитель хочет приурочить выход пластинки к Хеллоуину. Название, как отмечает The Flow, может отсылать к большому розовому бриллианту, который рэпер вживил себе в лоб в начале 2021 года.