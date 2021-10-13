Экс-гитарист The Smiths Джонни Марр назвал дату выпуска нового альбома

Экс-гитарист британской группы The Smiths Джонни Марр объявил, что его новый альбом выйдет 25 февраля 2022 года. Об этом сообщает NME.

Пластинка получила имя «Fever Dreams, Pts. 1–4». Как следует из названия, она будет разделена на четыре части. Первая выйдет в формате EP в эту пятницу, 15 октября, и будет называться «Fever Dreams. Pt. 1». Предзаказать альбом на виниле, CD или кассете можно по ссылке.

Ранее Марр выпустил сингл «Spirit Power and Soul» и клип на него. Трек также можно будет услышать на новой пластинке.