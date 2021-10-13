Британское издание извинилось за статью о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca

Британский таблоид Daily Express удалил со своего сайта статью-перепечатку, в которой утверждалось, что при создании вакцины «Спутник V» использовались украденные данные о разработке препарата AstraZeneca. Издание также опубликовало материал с извинениями.

Впервые статья о краже Россией формулы AstraZeneca появилась в таблоиде The Sun, откуда разлетелась по другим мировым СМИ. В материале без ссылок на источник сказано: «службы безопасности уверены, что вакцина была скопирована». Там также утверждается, что «Спутник V» и препарат AstraZeneca используют аналогичные технологии.

После публикации Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который продвигает российские вакцины, указал на различие в двух разработок. «Обвинения не имеют никакого научного смысла, поскольку „Спутник V“ и AstraZeneca используют разные платформы. „Спутник V“ основан на аденовирусной платформе человека, а AstraZeneca — шимпанзе», — отметили в фонде.

The Sun удалять статью не стал, но внес комментарий Эндрю Лича из лондонской PR-компании Hudson Sandler, который выступил от лица РФПИ. Лич заявил, что сообщения британских СМИ о краже Россией данных об AstraZeneca — «еще одна фальшивая новость и наглая ложь, основанная на анонимных источниках».

В официальном телеграм-канале «Спутника V» появился пост о том, что «целый ряд британских газет» были вынуждены извиниться и опровергнуть очередную фальшивку. При этом кроме Daily Express примеров извинений не приводится.