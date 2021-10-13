Минэкономики предложило позволить медицинским сервисам ставить диагноз онлайн

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства, в котором в качестве эксперимента предложило врачам некоторых клиник и сервисов дать возможность ставить диагноз дистанционно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Эксперимент продлится три года на всей территории России. Среди участников заявлены клиники «Медси» и «Ниармедик», сервисы «СберЗдоровье» и «Доктор рядом». Другие игроки рынка смогут подключиться к программе, если будут соответствовать «определенным условиям для участников».

Дистанционный прием не будет распространяться на предрейсовые осмотры и осмотры для выявления противопоказаний к работам. Также онлайн нельзя будет вынести диагноз по социально значимым заболеваниям, например, туберкулезу и ВИЧ.

Минэкономики установило цели программы. К концу трехлетнего эксперимента в нем должны принять участие не менее 75 тыс. пациентов и 860 медицинских работников. Всего планируется провести 120 тыс. онлайн-консультаций.

Собеседник РБК в министерстве подтвердил подлинность документа. По его словам, в ближайшее время проект будет представлен на общественное обсуждение.