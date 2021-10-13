IKEA в России перевела свои магазины и три ТЦ «Мега» на солнечную энергию

14 магазинов IKEA в России, а также торговые центры «Мега Химки», «Мега Теплый Стан», «Мега Белая Дача» начали работать полностью за счет солнечной энергии. Об этом сообщает «Интерфакс».

К системе подключили и дистрибьюторское подразделение IKEA. В планах — перевести на возобновляемую энергию все ТЦ «Мега» в России.

Кроме электричества от солнечных электростанций, компания обеспечивает себя энергией от ветряных генераторов, солнечных панелей и биобойлеров. В России ей принадлежат 14 магазинов IKEA, три магазина «IKEA Сити» и семь небольших дизайн-студий.

Владелец IKEA, компания Ingka Group, в апреле сообщала о планах перевести российское подразделение на зеленую энергию. Для этого она вложила 21 млрд рублей в покупку 49%-ной доли в структурах, которые владеют восьмью солнечными электростанциями на юго-западе России.