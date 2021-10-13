перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России вторые сутки регистрируют максимальную смертность от COVID-19. Умерли почти тысяча человек 11:56
Британское издание извинилось за статью о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca 11:23
Рэпера Tyga арестовали по делу о домашнем насилии — однако затем отпустили под залог 11:22
Кадр из «Игры в кальмара»
«Игра в Кальмара» стала самым популярным шоу Netflix. Ее посмотрели на 111 млн аккаунтов 10:35
Минэкономики предложило позволить медицинским сервисам ставить диагноз онлайн 10:31
IKEA в России перевела свои магазины и три ТЦ «Мега» на солнечную энергию 9:46
Все фотографии пользователей mos.ru передадут в систему распознавания лиц, которой пользуется МВД 9:05
Apple TV+ выпустил трейлер сериала «Психиатр по соседству» с Уиллом Ферреллом 3:17
IGN/YouTube
AMC Networks анонсировала новый спин-офф «Ходячих мертвецов». Он выйдет в 2022 году 2:41
В Беларуси на Светлану Тихановскую завели новое уголовное дело — о создании «псевдоорганов власти» 1:45
«Самый изматывающий опыт»: Мадонна рассказала о работе над сценарием фильма о себе 0:51
Netflix опубликовал трейлер сериала-байопика о футболисте Колине Капернике Вчера в 23:50
Privateer Space Стива Возняка создаст карту космического мусора на орбите Вчера в 22:59
Хлопья со льдом и сэндвич с Cheetos: странные пищевые привычки звезд Вчера в 22:56
HilarySwank/Instagram
Хилари Суонк сыграет в сериале «До того как она исчезла» — экранизации романа Лизы Гарднер Вчера в 22:32
Telegram заблокировал канал Позднякова из‑за нарушения правил App Store и Play Market Вчера в 21:54
«ОВД-инфо»* подал иск об исключении из реестра организаций-иноагентов Вчера в 21:16
«Может возникнуть соблазн повторить сцены»: Лига безопасного интернета проверит «Игру в кальмара» Вчера в 20:41
Обязательная вакцинация в Петербурге, фильм про Диснейленд и другие новости дня
Вчера в 20:16 дайджест
GfK представила рейтинг онлайн-кинотеатров, которыми пользуются в России Вчера в 20:14
Отключить рекламу

Все фотографии пользователей mos.ru передадут в систему распознавания лиц, которой пользуется МВД

Семён Гудошников
Сегодня в 9:05

Все фотографии пользователей, загруженные для получения госуслуг на портал московской мэрии mos.ru, будут передаваться в систему распознавания лиц, которой пользуются полицейские. Контракт на такую доработку сайта правительство города заключило с пермской компанией «Брайт Софт», пишет «Коммерсант».

Издание обнаружило соответствующий документ на портале Госзакупок. Согласно нему, в течение 440 дней с момента подписания договора (с 5 октября) «Брайт Софт» должен внедрить в mos.ru процедуру сохранения «эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации» (ПАРСИВ), принадлежащую московскому МВД.

Кроме того, компании нужно будет обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей. Сумма контракта — 236 млн рублей.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что фотографии граждан нужны для обучения системы, диапазон применения которой безграничен — от поиска преступников и выписки штрафов нарушителям самоизоляции, до преследования политических оппонентов.

Кроме того, на черном рынке может появиться новая услуга — пробивка местоположения человека по камерам видеонаблюдения с точностью не менее 95%. Именно такой показатель должна обеспечивать система.

В сентябре стало известно, что московские власти собираются потратить 130 млн рублей на модернизацию системы распознавания лиц, которую используют полицейские. Планируется, что с помощью городских видеокамер и нейросетей они смогут не только искать преступников, но и устанавливать их маршруты передвижения и предполагаемых сообщников. Для этих целей и разрабатывается подсистема автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ).

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить