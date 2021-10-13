Все фотографии пользователей mos.ru передадут в систему распознавания лиц, которой пользуется МВД

Все фотографии пользователей, загруженные для получения госуслуг на портал московской мэрии mos.ru, будут передаваться в систему распознавания лиц, которой пользуются полицейские. Контракт на такую доработку сайта правительство города заключило с пермской компанией «Брайт Софт», пишет «Коммерсант».

Издание обнаружило соответствующий документ на портале Госзакупок. Согласно нему, в течение 440 дней с момента подписания договора (с 5 октября) «Брайт Софт» должен внедрить в mos.ru процедуру сохранения «эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации» (ПАРСИВ), принадлежащую московскому МВД.

Кроме того, компании нужно будет обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей. Сумма контракта — 236 млн рублей.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что фотографии граждан нужны для обучения системы, диапазон применения которой безграничен — от поиска преступников и выписки штрафов нарушителям самоизоляции, до преследования политических оппонентов.

Кроме того, на черном рынке может появиться новая услуга — пробивка местоположения человека по камерам видеонаблюдения с точностью не менее 95%. Именно такой показатель должна обеспечивать система.

В сентябре стало известно, что московские власти собираются потратить 130 млн рублей на модернизацию системы распознавания лиц, которую используют полицейские. Планируется, что с помощью городских видеокамер и нейросетей они смогут не только искать преступников, но и устанавливать их маршруты передвижения и предполагаемых сообщников. Для этих целей и разрабатывается подсистема автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ).