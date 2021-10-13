Apple TV+ выпустил трейлер сериала «Психиатр по соседству» с Уиллом Феррелом

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер сериала «Психиатр по соседству». Главную роль в нем исполнил Уилл Феррелл. В шоу он сыграл мужчину, чьим сознанием и жизнью полностью завладел психиатр.
Проект расскажет историю, основанную на реальных событиях — они были рассказаны в одноименном подкасте. В сериале, помимо Феррела, снялись Пол Радд («Человек-муравей»), Кейси Уилсон («Счастливый конец») и Кэтрин Хан («ВандаВижен»).
Сериал поведает о неоднозначных отношениях между психиатром (Радд) и его клиентом (Феррелл), которые улучшают и одновременно разрушают жизнь последнего. Феррелл сыграет жертву манипуляций и эксплуатации, увидевшего во враче лучшего друга.
Режиссером шоу выступил Майкл Шоуолтер, ранее работавший над сериалами «Грейс и Фрэнки», «Любовь» и «Во тьме», а также фильмами «Глаза Тэмми Фэй», «Сладкая парочка» и «Любовь — болезнь».
Премьера «Психиатра по соседству» намечена на 12 ноября 2021 года. В этот день на платформе Apple TV+ появятся три первых эпизода. Остальные части сериала будут выходить по пятницам вплоть до 17 декабря.