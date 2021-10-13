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В Беларуси на Светлану Тихановскую завели новое уголовное дело — о создании «псевдоорганов власти»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:45

Следственный комитет Беларуси возбудил новое уголовное дело против оппозиционных политиков Светланы Тихановской и Павла Латушко. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на представителя СК Сергея Кабаковича.

Дело заведено по статье 382 УК Беларуси о самовольном присвоении звания либо власти должностного лица. По версии следствия, Тихановская и Латушко вместе с другими «участниками заговора» создали «псевдоорганы государственной власти и управления» за рубежом.

За этим, как заявил Кабакович, они «вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций». За это преступление оппозиционерам может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее на Тихановскую, как отметило издание Zerkalo.io, завели уголовные дела по еще шести статьям, на Латушко — по четырем статьям. Политиков обвиняют в том числе в экстремизме, покушении на акт терроризма и попытках захвата власти.

Светлана Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси в 2020 году. Согласно данным ЦИК, она уступила победу Александру Лукашенко. Однако политик не согласилась с результатами и заявила о нарушениях при подсчете голосов граждан.

После объявления результатов голосования в Беларуси начались массовые протесты — они переросли в столкновения с полицией. Вскоре после этого Тихановская покинула страну из‑за страха за свою жизнь. Ее офис получил дипломатический статус в Литве.

В октябре 2020 года Тихановскую объявили в розыск в России. А в ноябре 2020 года Би-би-си включил ее в топ-100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин года. В феврале 2021 года политик попала и в список лидеров будущего по версии журнала Time.

Летом Тихановская встречалась с президентом США Джо Байденом. Ранее ее также принимали президент Франции Эммонюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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