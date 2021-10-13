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«Самый изматывающий опыт»: Мадонна рассказала о работе над сценарием фильма о себе

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:51

Американская певица Мадонна рассказала о работе над сценарием собственного байопика. Она призналась, что создание фильма о себе — «самый изматывающий, сложный опыт» в ее жизни. Об этом она cказала в разговоре с певцом Малумой, опубликованным Rolling Stone.

Мадонна планирует биографическую картину вместе со студией Universal Pictures и оскароносной сценаристкой и продюсером Диабло Коди («Джуно», «Тело Дженнифер», «Бедная богатая девочка», «Талли»).

По словам артистки, в ходе разработки фильма ей пришлось «перепрожить» свое прошлое. «В каком‑то смысле это похоже на психотерапию, потому что я должна вспомнить каждую деталь с детства и до нынешнего момента», — отметила Мадонна.

Певица призналась, что нередко после описания тех или иных страниц ее жизни ей хочется плакать. В частности, такие чувства вызывают у Мадонны воспоминания о переезде из родного Мичигана в Нью-Йорк, а также воспоминания об ушедших близких и друзьях.

«Дело в том, что я осознала, как многое забыла, и теперь заново переживаю, погружаюсь глубоко, пытаюсь вспомнить эмоции, которые я испытывала в определенные моменты, как радостные, так и травмирующие переживания… Я осознала, что прожила сумасшедшую жизнь», — сказала она.

Музыкант добавила, что безусловно прожила прекрасную жизнь. Но иногда ей кажется, что многие вещи из прошлого случились не с ней и даже что она вовсе не знала человека, чью историю описывает в сценарии.

Певица рассказывала, что фильм опишет в деталях ее «борьбу в качестве артиста, пытающегося выжить в мире мужчин». Он представит ее путь, который сама Мадонна характеризует как «счастливый, грустный, безумный, сумасшедший, хороший, плохой и уродливый».

Недавно артистка попросила не называть будущую ленту байопиком, описав ее как «визуальную автобиографию». «Причина, по которой я это делаю, в том, что куча людей пытались написать фильмы обо мне, но все они были мужчинами», — добавила она.

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