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Privateer Space Стива Возняка создаст карту космического мусора на орбите

Виктория Шанина
Сегодня в 22:59

Космическая компания Privateer Space, основанная Стивом Возняком и Алексом Филдингом запустит на орбиту спутники, чтобы создать карту мусора. Об этом Филдинг рассказал изданию TechCrunch.

По словам инженера, сейчас появляется множество стартапов, нацеленных на очистку околоземной орбиты, которая переполнена миллионами единиц космического мусора. В том числе, сломанными спутниками и фрагментами ракет. Однако эксперты не знают, где именно находятся обломки, и это усложняет задачу.

Privateer Space отправит первый спутник для поиска мусора «Поно-1» 11 февраля 2022 года. Он оснащен 42 датчиками, из которых 12 — камеры. Сам он будет напечатан на 3D-принтере из углеродного волокна. На орбите спутник проведет четыре месяца, а в апреле будет запущен «Поно-2».

Филдинг добавил, что мусор очень сложно отследить, в том числе, из‑за небольших размеров. При этом он может быть опасен как для кораблей на орбите, так и для Международной космической станции. Например, в мае в роботизированной руке на МКС обнаружили отверстие шириной пять миллиметров из‑за попадания в нее какого‑то обломка.

Компания заключила контракт со стартапом Astroscale, который разработал спутники для уничтожения мусора. Однако Privateer Space считает своей главной целью на данный момент создать карту, а очисткой планирует заниматься позже.

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