Американская актриса и двукратная обладательница «Оскара» Хилари Суонк сыграет в экранизации романа Лизы Гарднер «До того, как она исчезла». Сериал снимет студия Entertainment One. Об этом сообщил Deadline.

Суонк выступит также исполнительным продюсером проекта вместе с Филиппом Шнайдером, Гаймоном Кэседи («Игра престолов»), Джастином Грей Стоуном, Рене Ригалем, Нуно Бетансуром и Дэвидом Твейтсом («Хэллоуин», «Черный лебедь»).

Они расскажут историю о бывшем алкоголике Фрэнки Элкине, который путешествует по свету и занимается поиском пропавших без вести людей, чьи судьбы не интересуют правосудие.

Разработкой сериала займутся продакшн-компании Film Bandits, Entertainment 360, Atlantis Entertainment и Ember 20. Когда он выйдет на экраны, пока неизвестно.

Шоу будет называться так же, как и книга, вышедшая в январе 2021 года. Она станет уже пятым произведением Гарднер, которое ляжет в основу кинопроекта. Ранее по мотивам ее романов вышли фильмы «В полночный час», «Инстинкт убийцы», «Клуб выживших» и «Укрытие».

Роман «До того, как она исчезла» станет первой, но не последней книгой, посвященной Фрэнки Элкину. Выход следующей части серии под названием «Один слишком широкий шаг» («One Step Too Far») запланирован на 18 января 2022 года.