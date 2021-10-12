Telegram заблокировал канал Позднякова из‑за нарушения правил App Store и Play Market

Мессенджер Telegram заблокировал канал основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова. Об этом он сам рассказал в своем резервном аккаунте.

При попытке открыть канал «Поздняков» появляется уведомление о том, что сообщество недоступно из‑за нарушения правил App Store и Play Market.

Накануне онлайн-магазины потребовали от Telegram заблокировать канал Позднякова. Руководство мессенджера связалось с ним и рассказало о жалобе от Google и Apple.

По данным соцсети, глава «Мужского государства» распространяет материалы, дискриминирующие людей по признаку их сексуальной ориентации.

«Это запрещено правилами App Store и Play Market, поэтому авторы жалобы требуют ограничить доступ к каналу на данных платформах. Мы с большой вероятностью будем вынуждены удовлетворить эти требования», — написала команда Telegram.