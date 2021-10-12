перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Telegram заблокировал канал Позднякова из‑за нарушения правил App Store и Play Market 21:54
«ОВД-инфо»* подал иск об исключении из реестра организаций-иноагентов 21:16
«Может возникнуть соблазн повторить сцены»: Лига безопасного интернета проверит «Игру в кальмара» 20:41
Обязательная вакцинация в Петербурге, фильм про Диснейленд и другие новости дня
20:16 дайджест
GfK представила рейтинг онлайн-кинотеатров, которыми пользуются в России 20:14
Соцсети поддержали «Вятский квас» в борьбе с «Мужским государством» 19:31
lokhmataya_dusha/Instagram
МВД начало проверку в приюте «Лохматая душа», где отравились около 200 собак 18:56
Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу. Она называется «Рождественский поросенок» 18:34
Вышел первый трейлер ремейка комедии «Один дома» 18:14
Москва планирует построить 35 станций метро до конца 2024 года 17:59
Валентина Матвиенко: в Госдуму внесут законопроект о борьбе с семейным насилием 17:56
doktorvladi/Instagram
YouTube заблокировал канал основателя «Мужского государства», посвященный путешествиям 17:44
Стендап-комик Ариана Лолаева записала новое видео с извинениями за шутку про осетинский пирог 17:20
Роспотребнадзор Петербурга обязал привить 80% бюджетников, работников сферы услуг и других отраслей 17:05
Смертность в России достигла миллиона человек в год. Это максимум за историю страны 17:02
Соцсети отреагировали на первый снимок Тимоте Шаламе в образе молодого Вилли Вонки 16:47
Paramount Pictures Australia/YouTube
Таинственные звонки и новые убийства в трейлере «Крика-5» 16:27
Сергей Зуев/Facebook
Задержан ректор «Шанинки» Сергей Зуев. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей Обновлено в 16:16
В ВОЗ заявили, что «Спутник V» может быть одобрен до конца года 16:10
New/Open Showcase Festival открыл прием заявок на участие в шоукейс-фестивале 15:47
Отключить рекламу

«Может возникнуть соблазн повторить сцены»: Лига безопасного интернета проверит «Игру в кальмара»

Виктория Шанина
Сегодня в 20:41

Лига безопасного интернета попросила психологов проверить сериал «Игра в кальмара». Об этом в своем телеграм-канале написала директор организации Екатерина Мизулина.

По ее словам, Лига получила несколько обращений от родителей, которые переживают, что у молодежи «может возникнуть соблазн повторить сцены» из шоу.

«Даже при наличии возрастной маркировки эти сериалы все равно посмотрят дети. Как и любые другие фильмы с маркировкой 18+ в онлайн-кинотеатрах. Вот этим вопросом и нужно заниматься», — написала Мизулина.

Директор процитировала Александра Жулина, который написал в своем инстаграме, что «все убийства в фильме поданы настолько легко и непринужденно, что любой молодой человек подумает, насколько легко можно организовать и реализовать такое преступление». Она также отметила, что полиция Таиланда уже проверяет сериал, а «британские родители бьют тревогу».

Пост Екатерины Мизулиной прокомментировал Алексей Пивоваров: «Никакой связи между играми по типу Dota или Fortnite и реальными убийствами никогда не было доказано. Реальные причины деструктивного поведения подростков — тяжелая атмосфера дома и буллинг в школе».

«Игра в кальмара» — это южнокорейский сериал, который дебютировал на Netflix 17 сентября. Проект очень быстро набрал популярность и занял первые строчки в чартах стриминга в 80 странах. Для наглядности, звезда картины Чон Хо Ен набрала более 13 млн подписчиков в инстаграме за три недели после выхода шоу.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Екатерина Мизулина
Александр Жулин
Алексей Пивоваров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить