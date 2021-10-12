«Может возникнуть соблазн повторить сцены»: Лига безопасного интернета проверит «Игру в кальмара»

Лига безопасного интернета попросила психологов проверить сериал «Игра в кальмара». Об этом в своем телеграм-канале написала директор организации Екатерина Мизулина.

По ее словам, Лига получила несколько обращений от родителей, которые переживают, что у молодежи «может возникнуть соблазн повторить сцены» из шоу.

«Даже при наличии возрастной маркировки эти сериалы все равно посмотрят дети. Как и любые другие фильмы с маркировкой 18+ в онлайн-кинотеатрах. Вот этим вопросом и нужно заниматься», — написала Мизулина.

Директор процитировала Александра Жулина, который написал в своем инстаграме, что «все убийства в фильме поданы настолько легко и непринужденно, что любой молодой человек подумает, насколько легко можно организовать и реализовать такое преступление». Она также отметила, что полиция Таиланда уже проверяет сериал, а «британские родители бьют тревогу».

Пост Екатерины Мизулиной прокомментировал Алексей Пивоваров: «Никакой связи между играми по типу Dota или Fortnite и реальными убийствами никогда не было доказано. Реальные причины деструктивного поведения подростков — тяжелая атмосфера дома и буллинг в школе».

«Игра в кальмара» — это южнокорейский сериал, который дебютировал на Netflix 17 сентября. Проект очень быстро набрал популярность и занял первые строчки в чартах стриминга в 80 странах. Для наглядности, звезда картины Чон Хо Ен набрала более 13 млн подписчиков в инстаграме за три недели после выхода шоу.