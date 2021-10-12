GfK представила рейтинг онлайн-кинотеатров, которыми пользуются в России

Международная исследовательская компания GfK опубликовала рейтинг онлайн-кинотеатров, которыми пользовались жители России в третьем квартале 2021 года. Об этом «Афиша Daily» узнала от авторов доклада. GfK опросила людей из разных городов в возрасте от 16 до 55 лет и выяснила, что на какие‑либо онлайн-кинотеатры подписаны 38% респондентов. При этом за подписку платят только 24% из них. Наиболее популярным сервисом по-прежнему является КиноПоиск HD — у него самое большое число подписчиков. Доля пользователей этой платформы составляет 11,9% (во втором квартале было 11%).

На второй позиции в рейтинге — ivi с 9,7%, на третьей — Okko с 6%. Оба онлайн-кинотеатра не показали позитивную динамику по итогам квартала в соотношении с конкурентами. Доля подписчиков ivi сократилась на 1 процентный пункт, доля Okko осталась неизменной. Выросло совокупное количество подписчиков у сервисов Wink и Kion. На них смотрят фильмы 5,4% и 1,6% опрошенных (во втором квартале показатели составляли 4,7% и 0,9%). Причем за последние месяцы у платформ выросло число платящих пользователей. За последний год больше всего россияне пользовались услугами ivi и КиноПоиск HD, об этом заявили 35% и 33% участников исследования. Эти платформы лидируют и по уровню известности, правда у них он почти не меняется с начала года, в отличие от показателей Netflix.

Американский стриминговый сервис набирает популярность: если в первом квартале 2021 года о Netflix знали 49% опрошенных, то во втором квартале — уже 54%, а в третьем — 55%. Netflix лидирует и по уровню готовности пользователей рекомендовать сервис. Высокий уровень доверия также завоевал КиноПоиск HD, хотя индекс потребительской лояльности этой платформы и уступает Netflix. В тройке сервисов, которые россияне готовы рекомендовать знакомым, также оказался Premier.