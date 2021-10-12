Москва планирует построить 35 станций метро до конца 2024 года

В Москве планируется построить 35 станций метро до конца 2024 года. Об этом сообщает Департамент строительства со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«В течение оставшихся месяцев этого года в столице планируется завершить строительство 17,5 километра линий метро и девяти станций, а также закончить реконструкцию станции „Каховская“. В последующие три года предполагается построить еще 58,5 километра линий и 25 станций», — сказал чиновник. Таким образом, общая протяженность новых линий составит 76 километров.

Как отметил заммэра, приоритетом остается завершение Большой кольцевой линии метро. Бочкарев добавил, что Москва продолжит строить новую Троицкую ветку, а также участок Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково, Сокольнической — до станции «Новомосковская», Люблинско-Дмитровской — до поселка Северный.

Кроме того, начнется строительство новых веток — Рублево-Архангельской и Бирюлевской, — а также участка Арбатско-Покровской линии в Гольяново.

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