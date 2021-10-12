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Стендап-комик Ариана Лолаева записала новое видео с извинениями за шутку про осетинский пирог

Виктория Шанина
Сегодня в 17:20

Стендап-комик Ариана Лолаева во второй раз публично извинилась за шутку про осетинский пирог, которую озвучил ее коллега Александр Ни на выступлении Roast Battle в 2020 году. Она опубликовала видео в своем инстаграме.

Ролик с мероприятия распространился в сети только 9 октября этого года, пишет «Кавказский узел». В нем Ни говорит, что у Лолаевой «между ног осетинский пирог». По информации телеграм-канала Baza, блюдо связано с обрядом «три пирога», которые, по одной из версий, символизируют Бога, солнце и землю.

В тот же день Лолаева и Ни извинились в своих инстаграм-аккаунтах. Комик сказал, что «благодаря большому резонансу понял, что сделал откровенную глупость». Девушка взяла вину на себя, ведь ее коллега «понятия не имел о том, что он задевает какие‑то святые сакральные вещи», а она не объяснила ему этого.

«Опубликовали кадры выступления, в котором участвовали я и мой друг Саша Ни. Прозвучала шутка в мой адрес, которая задела чувства моих соотечественников. Я не в первый раз сталкиваюсь с травлей в интернете, но в этой ситуации я абсолютно понимаю ее резонность, я осознаю причину гнева и недовольства людей», — сказала Лолаева.

Новый ролик с извинениями появился в инстаграме Арианы Лолаевой 12 октября. Она рассказала, что с ней «серьезно поговорили», после чего она «осознала весь масштаб трагедии и уровень колоссального урона», который был нанесен зрителям. По словам девушки, она лишилась работы, от нее «отвернулись многие люди», и она не хочет быть «врагом своего народа». На данный момент это единственная публикация в ее аккаунте.

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