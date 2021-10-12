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Валентина Матвиенко: в Госдуму внесут законопроект о борьбе с семейным насилием

Денис Ламехов
Сегодня в 17:56

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в осеннюю сессию в Госдуму внесут законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на ее интервью каналу «Россия 24».

«Мы думаем, что внесем в конце концов закон, который вызывает очень серьезный общественный резонанс. Это закон о профилактике семейно-бытового насилия», — сказала она.

Сенатор добавила, что в общественном сознании есть понимание, что такой закон необходим. По ее словам, законопроект долго не вносился на обсуждение из‑за сложности достижения компромисса и наличия радикальных точек зрения. «Мы будем его [этот закон] активно продвигать», — заверила Матвиенко.

Госдума несколько раз пыталась принять закон о семейном насилии. В октябре 2019 года прошли слушания — тогда он вызвал бурную общественную реакцию. Оксана Пушкина, выступившая соавтором документа, заявила об угрозах в свой адрес. Против закона выступили 182 православные и родительские организации, которые винили в его появлении «радикальную антисемейную идеологию феминизма». Весной 2020 года Совет Федерации приостановил работу над законопроектом о домашнем насилии из‑за пандемии.

«Афиша Daily» публиковала краткую памятку о том, как распознать насилие и обезопасить себя.

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