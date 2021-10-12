Смертность в России достигла миллиона человек в год. Это максимум за историю страны

Естественная убыль населения России за последние 12 месяцев достигла миллиона человек. Об этом Ura.ru рассказал независимый демограф, бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша. По его словам, это «рекорд за всю историю страны», а основной причиной столь негативной тенденции стал коронавирус.

«Избыточная смертность с начала пандемии сейчас приближается к 800 тысячам. К сожалению, непонятно, насколько коронавирус является временным фактором. Мы отброшены лет на 10 по продолжительности жизни из‑за COVID-19», — отметил специалист.

Он прогнозирует, что население России будет снижаться и дальше. «Мы в двойном капкане. У нас рождаемость как в развитых странах, а смертность как в развивающихся», — пояснил он.

Научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин заявил, что существенный вклад в избыточную смертность во время пандемии вносят пожилые люди. «В „пиковый“ период пандемия особенно безжалостно уносит тех, кто по состоянию здоровья, по возрасту и без нее имел впереди, скорее всего, не так много лет жизни», — добавил он.

По данным Росстата, за время пандемии от COVID-19 умерли более 417 тыс. россиян, а только с начала 2021 года — свыше 250 тыс. В апреле The New York Times назвала Россию лидером по избыточной смертности в пандемический период. На втором месте Испания, на третьем — Италия. В августе «Медиазона»* на основе данных Росстата и слов вице-премьера Татьяны Голиковой оценила избыточную смертность за время пандемии в России в 630 тыс. человек.

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