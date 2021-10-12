перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу. Она называется «Рождественский поросенок» 18:34
Вышел первый трейлер ремейка комедии «Один дома» 18:14
Москва планирует построить 35 станций метро до конца 2024 года 17:59
Валентина Матвиенко: в Госдуму внесут законопроект о борьбе с семейным насилием 17:56
YouTube заблокировал канал основателя «Мужского государства», посвященный путешествиям 17:44
Стендап-комик Ариана Лолаева записала новое видео с извинениями за шутку про осетинский пирог 17:20
Роспотребнадзор Петербурга обязал привить 80% бюджетников, работников сферы услуг и других отраслей 17:05
Смертность в России достигла миллиона человек в год. Это максимум за историю страны 17:02
Соцсети отреагировали на первый снимок Тимоте Шаламе в образе молодого Вилли Вонки 16:47
Таинственные звонки и новые убийства в трейлере «Крика-5» 16:27
Сергей Зуев/Facebook
Задержан ректор «Шанинки» Сергей Зуев. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей Обновлено в 16:16
В ВОЗ заявили, что «Спутник V» может быть одобрен до конца года 16:10
New/Open Showcase Festival открыл прием заявок на участие в шоукейс-фестивале 15:47
Михаил Мишустин заявил, что от коронавируса привилась почти треть населения России 15:37
Искусственный интеллект восстановил скрытое изображение под картиной Пикассо 15:17
Пресс-материалы
Московская школа современного искусства ищет студентов на две новые программы 14:50
В Москве усилят контроль за соблюдением коронавирусных ограничений в ночных заведениях 14:42
«Я становлюсь бутербродом»: пользователи Reddit поделились историями о лунатизме 14:26
«Золотой глобус» пройдет в 2022 году, несмотря на череду скандалов 14:26
Вячеслав Володин вновь избран председателем Госдумы 13:27
Отключить рекламу

Смертность в России достигла миллиона человек в год. Это максимум за историю страны

Семён Гудошников
Сегодня в 17:02

Естественная убыль населения России за последние 12 месяцев достигла миллиона человек. Об этом Ura.ru рассказал независимый демограф, бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша. По его словам, это «рекорд за всю историю страны», а основной причиной столь негативной тенденции стал коронавирус.

«Избыточная смертность с начала пандемии сейчас приближается к 800 тысячам. К сожалению, непонятно, насколько коронавирус является временным фактором. Мы отброшены лет на 10 по продолжительности жизни из‑за COVID-19», — отметил специалист.

Он прогнозирует, что население России будет снижаться и дальше. «Мы в двойном капкане. У нас рождаемость как в развитых странах, а смертность как в развивающихся», — пояснил он.

Научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин заявил, что существенный вклад в избыточную смертность во время пандемии вносят пожилые люди. «В „пиковый“ период пандемия особенно безжалостно уносит тех, кто по состоянию здоровья, по возрасту и без нее имел впереди, скорее всего, не так много лет жизни», — добавил он.

По данным Росстата, за время пандемии от COVID-19 умерли более 417 тыс. россиян, а только с начала 2021 года — свыше 250 тыс. В апреле The New York Times назвала Россию лидером по избыточной смертности в пандемический период. На втором месте Испания, на третьем — Италия. В августе «Медиазона»* на основе данных Росстата и слов вице-премьера Татьяны Голиковой оценила избыточную смертность за время пандемии в России в 630 тыс. человек.

*«Медиазона» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Росстат
РАНХиГС
New York Times
Минюст РФ
Люди
Татьяна Голикова
Константин Казенин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить