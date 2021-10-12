New/Open Showcase Festival открыл прием заявок на участие в шоукейс-фестивале

New/Open Showcase Festival начал принимать заявки от музыкантов со всей России. Шоукейс-фестиваль пройдет в екатеринбургском «Ельцин-центре» с 11 по 13 февраля 2022 года, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

Участники конференции могут претендовать на гранты до 600 тыс. рублей на развитие своего творческого проекта. Общий фонд New/Open составляет 5 млн рублей.

«Музыкантам, чтобы сделать следующий шаг в своем творчестве, часто не хватает именно денег. Но New/Open Showcase — это не только возможность получить финансирование на свой музыкальный проект. Это представительная конференция и площадка для нетворкинга с другими музыкантами и профессионалами индустрии», — сказала руководитель фестиваля Наталия Шмелькова.

Каждую заявку оценят не менее четырех экспертов. Они прослушают музыкальный материал, а также проверят его актуальность и возможность его реализации. Экспертами первичного отбора выступят 50 представителей музыкальной индустрии со всей России: музыкальные журналисты, резиденты концертных площадок и независимые организаторы и промоутеры.

Участники должны показать свою авторскую музыку, спланировать продвижение, бюджет, календарный план, прописать актуальность и предполагаемый результат. Победителем станет каждая шестая группа. Прием заявок открыт с 4 октября по 6 декабря 2021 года, отправить их можно по ссылке.

За 3 дня фестиваля зрители и участники смогут бесплатно прослушать выступления 50 музыкальных коллективов (около 20 часов новой музыки), 20 часов лекций и воркшопов, поучаствовать в личных встречах с экспертами и представителями музыкальной индустрии, посетить шоурумы с новейшей музыкальной техникой и виниловый маркет, а также поддержать перспективных музыкантов, которые станут популярными в ближайшем будущем. Два концерта будут платными — на них выступят хедлайнеры ивента, имена которых организаторы объявят позже.