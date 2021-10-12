перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Соцсети отреагировали на первый снимок Тимоте Шаламе в образе молодого Вилли Вонки 16:47
Таинственные звонки и новые убийства в трейлере «Крика-5» 16:27
Сергей Зуев/Facebook
Задержан ректор «Шанинки» Сергей Зуев. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей Обновлено в 16:16
В ВОЗ заявили, что «Спутник V» может быть одобрен до конца года 16:10
New/Open Showcase Festival открыл прием заявок на участие в шоукейс-фестивале 15:47
Михаил Мишустин заявил, что от коронавируса привилась почти треть населения России 15:37
Искусственный интеллект восстановил скрытое изображение под картиной Пикассо 15:17
Пресс-материалы
Московская школа современного искусства ищет студентов на две новые программы 14:50
В Москве усилят контроль за соблюдением коронавирусных ограничений в ночных заведениях 14:42
«Я становлюсь бутербродом»: пользователи Reddit поделились историями о лунатизме 14:26
«Золотой глобус» пройдет в 2022 году, несмотря на череду скандалов 14:26
Вячеслав Володин вновь избран председателем Госдумы 13:27
Instagram будет предупреждать пользователей о сбоях прямо в ленте 12:44
В России выявили 28 190 новых случаев коронавируса. Количество смертей вновь максимальное 11:48
Mail.ru Group сменит название на VK 11:27
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг, общепита и транспорта 11:03
Twitter разрешил пользователям удалять подписчиков без отправки их в бан 10:53
Следственный комитет России
Умер экс-представитель СК Владимир Маркин 10:42
На красноярского чиновника, назвавшего жителей «кучей дерьма», завели дело об оскорблении 10:19
Джеймс Блейк представил новую версию трека «Funeral» при участии Slowthai и показал клип 10:16
Отключить рекламу

New/Open Showcase Festival открыл прием заявок на участие в шоукейс-фестивале

Виктория Шанина
Сегодня в 15:47

New/Open Showcase Festival начал принимать заявки от музыкантов со всей России. Шоукейс-фестиваль пройдет в екатеринбургском «Ельцин-центре» с 11 по 13 февраля 2022 года, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

Участники конференции могут претендовать на гранты до 600 тыс. рублей на развитие своего творческого проекта. Общий фонд New/Open составляет 5 млн рублей.

«Музыкантам, чтобы сделать следующий шаг в своем творчестве, часто не хватает именно денег. Но New/Open Showcase — это не только возможность получить финансирование на свой музыкальный проект. Это представительная конференция и площадка для нетворкинга с другими музыкантами и профессионалами индустрии», — сказала руководитель фестиваля Наталия Шмелькова.

Каждую заявку оценят не менее четырех экспертов. Они прослушают музыкальный материал, а также проверят его актуальность и возможность его реализации. Экспертами первичного отбора выступят 50 представителей музыкальной индустрии со всей России: музыкальные журналисты, резиденты концертных площадок и независимые организаторы и промоутеры.

Участники должны показать свою авторскую музыку, спланировать продвижение, бюджет, календарный план, прописать актуальность и предполагаемый результат. Победителем станет каждая шестая группа. Прием заявок открыт с 4 октября по 6 декабря 2021 года, отправить их можно по ссылке.

За 3 дня фестиваля зрители и участники смогут бесплатно прослушать выступления 50 музыкальных коллективов (около 20 часов новой музыки), 20 часов лекций и воркшопов, поучаствовать в личных встречах с экспертами и представителями музыкальной индустрии, посетить шоурумы с новейшей музыкальной техникой и виниловый маркет, а также поддержать перспективных музыкантов, которые станут популярными в ближайшем будущем. Два концерта будут платными — на них выступят хедлайнеры ивента, имена которых организаторы объявят позже.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Ельцин-центр
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить