Московская школа современного искусства ищет студентов на две новые программы

Московская школа современного искусства приглашает на две новые программы дополнительного образования. Принимать документы будут до 27 октября, рассказали «Афише Daily» представители образовательной площадки.

Речь о курсах «Практики кураторства» (годичная программа с фокусом на тему радикальной заботы об искусстве, других и планете), а также «Новые медиа в современном искусстве» (про технологии и современные формы художественного высказывания — тоже рассчитанная на год).

Курировать «Новые медиа в современном искусстве» будет Анна Буали — куратор отдела новых медиа ГМИИ имени А.С.Пушкина и направления «Пушкинский XXI». Обучение будет проходить на русском и английском языках. Планируется приглашение кинорежиссера Бена Эвана Джеймса, куратора кинофестиваля transmediale в Берлине, а также Кейт Уотсон — и. о. руководителя диджитал-искусства в лондонской галерее Serpentine и научного сотрудника в Биркбеке при Лондонском университете.

Руководить «Практиками кураторства» будет специалист в своей области и лауреат госпремии в сфере современного искусства «Интонация» Александр Буренков. Узнать подробнее о программах можно здесь.

Всего в этом году школа принимала заявки на 4 программы, но на две из них набор уже закрыт: «Современное искусство» (изначально появившаяся среди программ Британской высшей школы дизайна, затем выросшая в отдельную школу современного искусства (МШСИ) в Universal University. Продолжительность обучения — 2 года) и «Международные стратегии в арт-бизнесе» (комплексная годичная программа от преподавателей с опытом в международных проектах на стыке искусства и бизнеса).