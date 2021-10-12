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Московская школа современного искусства ищет студентов на две новые программы

Семён Гудошников
Сегодня в 14:50

Московская школа современного искусства приглашает на две новые программы дополнительного образования. Принимать документы будут до 27 октября, рассказали «Афише Daily» представители образовательной площадки.

Речь о курсах «Практики кураторства» (годичная программа с фокусом на тему радикальной заботы об искусстве, других и планете), а также «Новые медиа в современном искусстве» (про технологии и современные формы художественного высказывания — тоже рассчитанная на год).

Курировать «Новые медиа в современном искусстве» будет Анна Буали — куратор отдела новых медиа ГМИИ имени А.С.Пушкина и направления «Пушкинский XXI». Обучение будет проходить на русском и английском языках. Планируется приглашение кинорежиссера Бена Эвана Джеймса, куратора кинофестиваля transmediale в Берлине, а также Кейт Уотсон — и. о. руководителя диджитал-искусства в лондонской галерее Serpentine и научного сотрудника в Биркбеке при Лондонском университете.

Руководить «Практиками кураторства» будет специалист в своей области и лауреат госпремии в сфере современного искусства «Интонация» Александр Буренков. Узнать подробнее о программах можно здесь.

Всего в этом году школа принимала заявки на 4 программы, но на две из них набор уже закрыт: «Современное искусство» (изначально появившаяся среди программ Британской высшей школы дизайна, затем выросшая в отдельную школу современного искусства (МШСИ) в Universal University. Продолжительность обучения — 2 года) и «Международные стратегии в арт-бизнесе» (комплексная годичная программа от преподавателей с опытом в международных проектах на стыке искусства и бизнеса).

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