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Вячеслав Володин вновь избран председателем Госдумы

Семён Гудошников
Сегодня в 13:27

На первом заседании восьмого созыва депутаты Госдумы избрали председателем палаты Вячеслава Володина. За его кандидатуру проголосовали 360 депутатов из 450, за его конкурента — Дмитрия Новикова от КПРФ — 61, сообщает ТАСС.

Володина на должность председателя нижней палаты парламента выдвинула фракция «Единая Россия». Голосование проходило в открытом режиме. Другие партии своих кандидатов на этот пост не предлагали.

Первыми вице-спикерами Госдумы избраны Александр Жуков от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ. Они, как и Володин, сохранили свои посты с Думы прошлого созыва.

Шесть из девяти кресел вице-спикеров получили единороссы. Это Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая (были вице-спикерами с 2016 года), а также лидер фракции «Единой России» в Думе седьмого созыва Сергей Неверов, бывшая уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова и экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Вице-спикером от ЛДПР стал экс-замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, от «Справедливой России — За правду» — Александр Бабаков, от «Новых людей» — Владислав Даванков.

Выборы депутатов в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК, «Единая Россия» получила 49,82% голосов, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%.

С учетом выборов по одномандатным округам «Единой России» достались 325 мест в нижней палате, КПРФ — 57 мест, «Справедливой России —За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новым людям» — 13. По одному представителю в Думе от «Родины», Партии роста и «Гражданской платформы», а также пять самовыдвиженцев.

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