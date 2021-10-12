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«Золотой глобус» пройдет в 2022 году, несмотря на череду скандалов

Денис Ламехов
Сегодня в 14:26

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) проведет кинопремию «Золотой глобус» в 2022 году, несмотря на череду скандалов. Об этом сообщает Variety.

«HFPA примет во внимание результаты 2021 года», — заявили в ассоциации. Дальнейшие планы пока не раскрываются.

Скандалы, в которых оказалась замешана HFPA, были связаны с харассментом, расизмом и коррупцией. За последние 20 лет в ее составе не было, например, ни одного темнокожего участника из 87 — из‑за этого Том Круз вернул присужденные ему статуэтки. Скарлетт Йоханссон заявляла о проявлениях в организации сексизма, «граничащего с сексуальными домогательствами». Десятки актрис на церемонии поддержали жертв сексуального насилия в Голливуде. HFPA также столкнулась с обвинениями в коррумпированности и предвзятости — после этого ее членам было запрещено принимать подарки от киностудий, сервисов и других кинопроизводителей.

Телекомпания NBC, которая традиционно показывала премию в прямом эфире, отказалась в этом году ее транслировать. Сотрудничество с организаторами разорвал и Netflix.

После этого HFPA обнародовала план реформ. В октябре, когда они, по словам организации, почти завершились, в состав жюри был принят 21 человек. Среди них 48% женщин, 29% темнокожих, 29% латиноамериканцев и 24% азиатов. В 2022 году состав дополнится таким же числом новых членов.

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