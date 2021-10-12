«Я становлюсь бутербродом»: пользователи Reddit поделились историями о лунатизме

Пользователь Reddit с ником u/hoeka_mos попросил людей поделиться историями, как они или их партнер ходили и разговаривали во сне. За год тред собрал более 15 тыс. комментариев.
Лунатизм — расстройство, которое обычно наблюдается во время неполного пробуждения от глубокой фазы медленного сна. У людей, которые сталкиваются с этим обычно отсутствуют воспоминания об инциденте, либо они довольно скудные.
Мы собрали самые интересные истории юзеров о лунатизме. Одни пытаются спастись от погони, а кто‑то даже представляет себя бутербродом и мэром Тыквенного городка.
- «Моя жена рассказала, что проснулась посреди ночи и увидела, как я медленно выхожу из нашей спальни.
Она: „Ты в порядке? Что ты делаешь?“
Я: „Там кто‑то на кухне внизу разворачивает фольгу“
Она: „Хорошо Каков твой план?“
Я: „Я собираюсь остановить их“
Она: „Может быть, мы еще немного поспим, а потом вместе остановим их?“
Я согласился и вернулся в постель. С утра мы провели небольшое расследование и обнаружили пластиковый пакет на полу недалеко от меня. Он шелестел всю ночь из‑за движения занавески», — «BetamaxTheory».
- Он пукнул очень громко и продолжил говорить: «Вы взяли не того парня», — «dadjokedame».
«Мой парень либо выразительно читает почтовые коды (водитель доставки), либо звонит собаке во сне», — «quackcurls».
- «Однажды ночью моя жена начала кричать, что заблудилась в местном продуктовом магазине. И что, куда бы она ни пошла, она не сможет найти выход. Я спросил ее, не пробовала ли она посмотреть в кассовом отделе? Затем она посмотрела на меня и сказала самым искренним голосом: „Вот почему ты самый умный человек, которого я знаю“. После этого она перевернулась на другой бок и снова заснула», — «Thud4444-1».
- «Мой муж вскочил как пуля, и начал искать свои часы. Он нашел их и объявил: „Мы назовем его Тыквенным городом!“. Затем он вручил мне часы, как награду, пожал руку и сказал, что он мэр Тыквенного городка. Тогда я ответила: „Оооо, спасибо, мэр!“. Затем он лег обратно с улыбкой до ушей. Я решила спросить: „Вас недавно избрали?“ Он сказал: „Да! Да!“ и выразительно кивнул головой. Затем он надел свои часы и добавил: „Мне всегда нужно знать время здесь, потому что я мэр!“. Он так гордился тем, что стал мэром, что до конца ночи периодически повторял это. На следующий день он ничего не помнил», — «lschmitty153».
«Бывший сосед по комнате часто разговаривал во сне. Однажды он прокричал на всю комнату: „Нет, Гэндальф“», — «[deleted]».
- «Моя жена много бормотала и вдруг закричала: «Пни осла!» Тогда она пнула меня в голень и это было очень смешно», — «Mike-RO-pannus».
- Он сел и уставился прямо перед собой в стену. Потом он встал и подошел к ней, словно созерцая какой‑то барьер. Через какое‑то время он просто попятился точно так же, как пришел, сел и откинулся на кровать, как ни в чем не бывало. Это было жутко», — «Metal___Barbie».
«Однажды ночью я проснулась после того, как мой муж начал метаться по кровати из стороны в сторону. Я была в шоке и спросила: «Что случилось?». Но в ответ он ударил меня по лицу. Я закричала и заплакала. От этого муж проснулся в панике и спросил: «Что случилось?». Оказалось ему снилось, что за ним гонятся, а потом он повернулся и ударил их кулаком», — «GuineapigsRB».
- «Парень однажды сказал во сне: „Ты кладешь хлеб мне в уши“, пробормотал что‑то неразборчивое, а затем продолжил: „И я становлюсь бутербродом“. Я каждый раз смеюсь над этим, когда вспоминаю», — «burgervann».
- «Муж проснулся утром и рассказал о своем безумном сне: мы устраивали вечеринку, и он подавал печенье. Он расстроился, что их никто не ел. Когда мы спустились вниз, то обнаружили на нашем обеденном столе полную тарелку печенья», — «PersephoneRules».
«Мой парень разговаривал со мной во сне о том, что я не должна доверять лепреконам, потому что они обманом лишили его золотых монет, дав вместо них шоколадные монеты, завернутые в фольгу. Кроме того, он сказал, что не стоит доверять ирландцам, потому что они были почетными лепреконами», — «Anterobang».
- «Мне рассказывали, что в детстве мой отец регулярно ходил во сне в спальню своего отца и мочился на его рабочие ботинки», — «Bastard_Wing».
- «Когда мне было около 5 лет, я по какой‑то причине спал в родительской кровати. Мама не спала, мы с папой спали. Внезапно у нас с отцом произошел этот разговор во сне, в то время как моя мама лежала между нами.
„Папа, тебе лучше не брать мои игрушки!“ — сердито бормочу я.
„Хорошо, я не буду“, — отвечает мой отец.
„Даже не прикасайся к ним“.
„Хорошо“.
Не особенно блестящий разговор, но примечательный тем фактом, что мы оба спали и все еще отвечали друг другу. Это было все равно что заставить Алексу и Сири разговаривать друг с другом, лол», — «[deleted]».