«Я становлюсь бутербродом»: пользователи Reddit поделились историями о лунатизме

Пользователь Reddit с ником u/hoeka_mos попросил людей поделиться историями, как они или их партнер ходили и разговаривали во сне. За год тред собрал более 15 тыс. комментариев.

Лунатизм — расстройство, которое обычно наблюдается во время неполного пробуждения от глубокой фазы медленного сна. У людей, которые сталкиваются с этим обычно отсутствуют воспоминания об инциденте, либо они довольно скудные.

Мы собрали самые интересные истории юзеров о лунатизме. Одни пытаются спастись от погони, а кто‑то даже представляет себя бутербродом и мэром Тыквенного городка.