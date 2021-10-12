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Instagram будет предупреждать пользователей о сбоях прямо в ленте

Денис Ламехов
Сегодня в 12:44

Instagram будет предупреждать пользователей, что в приложении произошел сбой. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Уведомление появится в ленте «Действия» («Activity»). Вначале нововведение опробуют на американских пользователях. Спустя «несколько месяцев» компания примет решение, нужна ли эта возможность всем остальным.

«Сейчас мы тестируем новую функцию — будем информировать вас в ленте, когда у нас произойдут технические неполадки, а также когда они будут устранены. <…> Если мы увидим, что пользователи в замешательстве и пытаются понять причину, мы пришлем уведомление», — говорится в заявлении компании.

Также в приложении появится функция «Статус аккаунта». С помощью нее пользователей будут предупреждать, не нарушает ли их контент правила площадки и не грозит ли ему удаление.

В начале октября в работе Instagram, Facebook, WhatsApp и других сервисов произошел глобальный сбой. Они были недоступны в течение семи часов для десятков миллионов пользователей. Трафик Pornhub за это время вырос на 11%.

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