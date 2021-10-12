Mail.ru Group сменит название на VK. Об этом сообщил генеральный директор компании Борис Добродеев в ходе видеоконференции.

«VK — единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group, он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой», — заявил он.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» зарегистрировала адрес vk.group. На это обратил внимание телеграм-канал «Underпяр».

Домен зарегистрирован 28 июня 2021 года. Его администратором указан VKontakte Ltd. В начале лета о возможном ребрендинге Mail.ru Group в VK Group со ссылкой на источники сообщали каналы «Нецифровая экономика» и «Потребньюс».