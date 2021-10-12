Twitter разрешил пользователям удалять подписчиков без отправки их в бан

Социальная сеть Twitter разрешила пользователям удалять своих подписчиков. Ранее, чтобы отписать от себя пользователя, необходимо было отправить его в бан.
Страницы, которые будут удалены из списка подписчиков, не получат уведомление об этом. Соцсеть тестировала эту возможность с начала осени, сейчас она доступна всем зарегистрированным на платформе.
В сентябре Twitter ввел функцию пожертвований авторам в любой валюте, в том числе, в биткоинах. Среди доступных сервисов для сбора донатов — Patreon и Bandcamp. Для отправки биткоинов Twitter предлагает пользоваться беспроцентным приложением Strike, которое работает по всему миру. Процент с операций Twitter брать не будет.