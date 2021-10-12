Twitter разрешил пользователям удалять подписчиков без отправки их в бан

Социальная сеть Twitter разрешила пользователям удалять своих подписчиков. Ранее, чтобы отписать от себя пользователя, необходимо было отправить его в бан.

Страницы, которые будут удалены из списка подписчиков, не получат уведомление об этом. Соцсеть тестировала эту возможность с начала осени, сейчас она доступна всем зарегистрированным на платформе.