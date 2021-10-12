На красноярского чиновника, назвавшего жителей «кучей дерьма», завели дело об оскорблении

На советника руководителя администрации Красноярского края Андрея Агафонова, назвавшего жителей, жалующихся на смог, «плаксивым сбродом» и «ноющей кучей дерьма», завели дело об оскорблении (часть 2 статьи 5.61 КоАП). Об этом передает местный «8 канал» со ссылкой на ответ прокуратуры.

Пост чиновника направят на лингвистическую экспертизу. По ее результатам примут решение, нарушил ли советник вице-губернатора закон.

В середине августа Агафонов раскритиковал в фейсбуке красноярцев, жалующихся на смог от лесных пожаров. Это стало ответом чиновника на комментарии под постом фигуриста Алексея Ягудина, который заявил, что был в Красноярске, но не заметил задымления.

Людей, которые начали оставлять возмущенные комментарии под записью спортсмена, Агафонов назвал «ноющей кучей дерьма». «Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой‑то плаксивый сброд», — заявил он.

Пост был удален администрацией фейсбука за нарушение правил платформы, а аккаунт чиновника был заблокирован на месяц. Сам Агафонов подчеркивал, что не удалял запись, вызвавшую скандал. В администрации Красноярского края сказали, что не собираются принимать кадровых решений в отношении автора поста.