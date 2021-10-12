Британский музыкант Джеймс Блейк представил ремикс песни «Funeral» при участии рэпера Slowthai. Оригинальная версия попала в только что вышедший альбом Блейка «Friends That Break Your Heart» («Друзья, которые разбивают твое сердце»).

В новом треке второй куплет, который прежде исполнял сам Блейк, заменен речитативом Slowthai. При этом текст куплета полностью изменился. На композицию также был снят клип.