Британский музыкант Джеймс Блейк представил ремикс песни «Funeral» при участии рэпера Slowthai. Оригинальная версия попала в только что вышедший альбом Блейка «Friends That Break Your Heart» («Друзья, которые разбивают твое сердце»).
В новом треке второй куплет, который прежде исполнял сам Блейк, заменен речитативом Slowthai. При этом текст куплета полностью изменился. На композицию также был снят клип.
Всего на пластинке 12 треков длительностью чуть больше 40 минут. Послушать их можно здесь.
В начале 2021 года «Афиша Daily» взяла у Slowthai большое интервью — о музыке, детстве, маме и агрессии.