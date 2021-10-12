перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг, общепита и транспорта 11:03
Twitter разрешил пользователям удалять подписчиков без отправки их в бан 10:53
Следственный комитет России
Умер экс-представитель СК Владимир Маркин 10:42
На красноярского чиновника, назвавшего жителей «кучей дерьма», завели дело об оскорблении 10:19
Джеймс Блейк представил новую версию трека «Funeral» при участии Slowthai — и показал клип 10:16
Правительство планирует ввести уголовную ответственность за езду в нетрезвом виде 9:39
Канье Уэст продает свое ранчо в Вайоминге 9:33
Joe/Unsplash
Росгвардия предложила ужесточить правила получения оружия 8:55
Режиссер «Хэллоуина» и «Ананасового экспресса» снимет фильм о Уолте Диснее и создании Диснейленда 3:10
Netflix опубликовал трейлер мультфильма «Зарянка Робин» о птице, мечтающей быть мышью 2:33
Основатель «Мужского государства» рассказал о скорой блокировке его канала в Telegram 1:50
Instagram станет безопаснее: компания будет побуждать подростков не смотреть один и тот же контент 0:42
emmalouisecorrin/Instagram
Эмма Коррин сыграет сыщика-любителя в детективном сериале «Ретрит» от создателей «ОА» Вчера в 23:41
«Исследуют создание самой вселенной „Марвел“»: в сети появился проморолик «Вечных» Вчера в 23:08
В Севастополе введут QR-коды. Их будут требовать в кафе, на экскурсиях и в спортзалах Вчера в 22:44
ФСБ считает, что умные очки Facebook можно отнести к тайным шпионским устройствам Вчера в 22:13
Ирландская писательница Салли Руни выступила против перевода своего нового романа на иврит Вчера в 21:58
Мудрости Павла Дурова, памятник Эдуарду Лимонову и другие новости дня
Вчера в 20:52 дайджест
В новом комиксе DC Супермен будет бисексуалом Вчера в 20:44
Universal Pictures показал последний трейлер фильма «Прошлой ночью в Сохо» Вчера в 20:37
Отключить рекламу

Джеймс Блейк представил новую версию трека «Funeral» при участии Slowthai — и показал клип

Денис Ламехов
Сегодня в 10:16

Британский музыкант Джеймс Блейк представил ремикс песни «Funeral» при участии рэпера Slowthai. Оригинальная версия попала в только что вышедший альбом Блейка «Friends That Break Your Heart» («Друзья, которые разбивают твое сердце»).

В новом треке второй куплет, который прежде исполнял сам Блейк, заменен речитативом Slowthai. При этом текст куплета полностью изменился. На композицию также был снят клип.

Всего на пластинке 12 треков длительностью чуть больше 40 минут. Послушать их можно здесь.

В начале 2021 года «Афиша Daily» взяла у Slowthai большое интервью — о музыке, детстве, маме и агрессии.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить