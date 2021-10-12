Канье Уэст продает свое ранчо в Вайоминге

Канье Уэст выставил на продажу свое ранчо в Вайоминге, сообщает TMZ. Рэпер просит за него 11 млн долларов — это на 3 млн меньше, чем сумма, за которую артист купил участок в сентябре 2019 года.

Объявление о продаже появилось через несколько недель после того, как Уэст купил новый особняк в Малибу. Он обошелся музыканту в 57 млн долларов.

Свой первый участок в Вайоминге Канье купил в 2018 году для работы над так называемыми «Wyoming Session». Они переросли в пять различных альбомов: его собственный «YE», «K.T.S.E» Тейяны Тейлор, «Daytona» Pusha T, «Nasir» рэпера Nas и «Kids See Ghosts» одноименного дуэта, образованного Уэстом с Кид Кади.

Ранчо, которое музыкант выставил на продажу, состоит из 8 домов. На его территории есть два озера, ресторан, концеренц-залы, несколько конюшен и загонов для лошадей. По неподтвержденным сообщениям СМИ, излишняя увлеченность рэпера Вайомингом и его постоянная работа на ранчо вызвали раскол в браке с Ким Кардашьян.