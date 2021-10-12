Правительство планирует ввести уголовную ответственность за езду в нетрезвом виде

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить предложения по введению уголовной ответственности для водителей за сам факт нетрезвого вождения. Среди инициатив — пожизненное лишение прав для нарушителей-рецидивистов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документы правительства.

Водителей планируется наказывать при достижении определенного уровня алкоголя в крови. Какого — пока неизвестно. Вице-премьер пояснил, что 88% всех смертей в авариях, произошедших по причине пьяной езды, связаны с тем, что у виновников ДТП обнаруживают более 1 промилле алкоголя в крови (или 1 грамм в литре). Сейчас допустимая норма — 0,16 милиграмма на литр выдоха (или 0,3 грамма на литр крови).

Хуснуллин также предложил лишать за пьяное вождение возможности владеть оружием, управлять самолетом, поездом и лодкой. МВД и Минздрав обсудят обязательную постановку на учет в наркодиспансеры всех, кто лишился прав за нетрезвую езду.

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