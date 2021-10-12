перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг, общепита и транспорта 11:03
Twitter разрешил пользователям удалять подписчиков без отправки их в бан 10:53
Следственный комитет России
Умер экс-представитель СК Владимир Маркин 10:42
На красноярского чиновника, назвавшего жителей «кучей дерьма», завели дело об оскорблении 10:19
Джеймс Блейк представил новую версию трека «Funeral» при участии Slowthai — и показал клип 10:16
Правительство планирует ввести уголовную ответственность за езду в нетрезвом виде 9:39
Канье Уэст продает свое ранчо в Вайоминге 9:33
Joe/Unsplash
Росгвардия предложила ужесточить правила получения оружия 8:55
Режиссер «Хэллоуина» и «Ананасового экспресса» снимет фильм о Уолте Диснее и создании Диснейленда 3:10
Netflix опубликовал трейлер мультфильма «Зарянка Робин» о птице, мечтающей быть мышью 2:33
Основатель «Мужского государства» рассказал о скорой блокировке его канала в Telegram 1:50
Instagram станет безопаснее: компания будет побуждать подростков не смотреть один и тот же контент 0:42
emmalouisecorrin/Instagram
Эмма Коррин сыграет сыщика-любителя в детективном сериале «Ретрит» от создателей «ОА» Вчера в 23:41
«Исследуют создание самой вселенной „Марвел“»: в сети появился проморолик «Вечных» Вчера в 23:08
В Севастополе введут QR-коды. Их будут требовать в кафе, на экскурсиях и в спортзалах Вчера в 22:44
ФСБ считает, что умные очки Facebook можно отнести к тайным шпионским устройствам Вчера в 22:13
Ирландская писательница Салли Руни выступила против перевода своего нового романа на иврит Вчера в 21:58
Мудрости Павла Дурова, памятник Эдуарду Лимонову и другие новости дня
Вчера в 20:52 дайджест
В новом комиксе DC Супермен будет бисексуалом Вчера в 20:44
Universal Pictures показал последний трейлер фильма «Прошлой ночью в Сохо» Вчера в 20:37
Отключить рекламу

Правительство планирует ввести уголовную ответственность за езду в нетрезвом виде

Денис Ламехов
Сегодня в 9:39

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить предложения по введению уголовной ответственности для водителей за сам факт нетрезвого вождения. Среди инициатив — пожизненное лишение прав для нарушителей-рецидивистов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документы правительства.

Водителей планируется наказывать при достижении определенного уровня алкоголя в крови. Какого — пока неизвестно. Вице-премьер пояснил, что 88% всех смертей в авариях, произошедших по причине пьяной езды, связаны с тем, что у виновников ДТП обнаруживают более 1 промилле алкоголя в крови (или 1 грамм в литре). Сейчас допустимая норма — 0,16 милиграмма на литр выдоха (или 0,3 грамма на литр крови).

Хуснуллин также предложил лишать за пьяное вождение возможности владеть оружием, управлять самолетом, поездом и лодкой. МВД и Минздрав обсудят обязательную постановку на учет в наркодиспансеры всех, кто лишился прав за нетрезвую езду.

«Афиша Daily» рассказывала, как чиновники и депутаты пытались искоренить алкопотребление в России за последние сто лет.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Минздрав РФ
Минюст РФ
Афиша Daily
Люди
Марат Хуснуллин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить