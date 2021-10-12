Netflix опубликовал трейлер мультфильма «Зарянка Робин» о птице, мечтающей быть мышью

Картина выйдет на сервисе 24 ноября и станет одним из предпраздничных релизов. Она, как и положено рождественскому кино, будет посвящена темам семьи и самопознания. Сценарий ленты написали Дэн Оджари и Сэм Моррисон.

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер мультфильма «Зарянка Робин», рассказывающего о птичке-зарянке, которая выросла в семье мышей и мечтает быть грызуном. Ролик появился на ютьюб-канале платформы.

По сюжету Робин решит отправиться на свою последнюю кражу в попытках доказать, что она ничем не хуже своих мышиных родственников. Опасное приключение покажет птичке, кто она на самом деле.

Мультфильм срежиссировали Дэн Оджари и Майки Плиз, а также специалисты британской студии Aardman Animations — ранее она выпустила проекты «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» и «Побег из курятника».

Продюсером выступила Хелен Арго, авторами музыки — музыканты из The Bookshop Band. Исполнительным продюсером стала Сара Кокс. Среди актеров озвучания — Бронте Кармайкл, Адил Ахтар, Ричард Грант и Джиллиан Андерсон.

Кармайкл озвучила «не совсем птицу и не совсем мышь, полную решимости» Робин, Ахтар — ее папу-мышь, в одиночку воспитывающего пятерых детей. Грант исполнила роль сороки, взявшей Робин под свое крыло, а Андерсон — злодейку-кошку.