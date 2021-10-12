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Instagram станет безопаснее: компания будет побуждать подростков не смотреть один и тот же контент

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:42

Вице-президент компании Facebook Ник Клегг пообещал во время эфира на CNN, что сделает Instagram более безопасной платформой для несовершеннолетних. Это заявление он сделал после обвинений в нежелании ограбить подростков от вредного влияния соцсети.

«Мы собираемся представить кое‑что, что, как я думаю, будет иметь большое значение: именно здесь наши системы видят, что подросток просматривает один и тот же контент снова и снова. Этот контент может не способствовать их благополучию, поэтому мы подтолкнем их к просмотру другого контента», — сказал Клегг.

Каким образом сервис будет «подталкивать» детей к просмотрю другого контента, он не уточнил. Также неизвестно, не приведут ли нововведения Instagram к тому, что подростки захотят больше времени проводить на платформе.

Facebook намерена улучшить функции родительского контроля. Это позволит взрослым контролировать контент, доступный детям в Instagram. Кроме того, в сервисе появится напоминание о том, чтобы сделать перерыв от соцсети.

Ранее Facebook приостановила работу над проектом Instagram Kids. Это случилось через некоторое время после публикации WSJ, посвященной внутренним исследованиям компании о влиянии соцсетей на подростков и их негативным результатам.

Следом за этим Facebook опубликовала отчет, о котором говорилось в статье. Он демонстрирует, что Instagram оказывает скорее положительный или нейтральный эффект на психологическое состояние пользователей.

Марк Цукерберг также отверг обвинения в том, что его компания не заботится о психике несовершеннолетних пользователей и ставит прибыль выше благополучия людей.

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