Эмма Коррин сыграет сыщика-любителя в детективном сериале «Ретрит» от создателей «ОА»

Британская актриса Эмма Коррин, более всего известная по роли принцессы Дианы в сериале «Корона», снимется в детективном проекте «Ретрит» («Retreat»). Об этом сообщил Deadline.

Коррин сыграет сыщика-любителя по имени Дарби Харт, который столкнется с таинственным убийством во время ретрита в уединенной местности. Туда ее и еще 11 человек пригласит миллиардер-затворник.

Героине придется доказать, что смерть одного из участников не была случайностью — причем сделать это Харт будет обязана до того, как убийца заберет еще чью-то жизнь.

Когда кинопроект выйдет на экраны, пока неизвестно. Его разработкой будут заниматься сценаристка и актриса Брит Марлинг и режиссер Зал Батманглидж. Ранее они вместе работали над сериалом «ОА» и психологическим триллером «Звук моего голоса».

Марлинг и Батманглидж напишут сценарий шоу и срежиссируют его эпизоды. Исполнительным продюсером «Ретрита» станет Андреа Сперлинг («Очевидное», «Я люблю Дика», «Неисправимые»). Сериал снимет студия FX Productions.