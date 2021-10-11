Ирландская писательница Салли Руни выступила против перевода своего нового романа на иврит

Ирландская писательница Салли Руни, известная по романам «Разговоры с друзьями» и «Нормальные люди», выступила против перевода своего нового произведения на иврит. Таким образом она поддержала культурный бойкот Израиля, сообщил Forward.

По информации издания, Руни отказалась от предложения издать роман «Прекрасный мир, где ты», на иврите. Хотя предыдущие работы автора вышли и на этом языке. Они стали мировыми бестселлерами.

По мнению автора Forward, «Руни выбрала путь, который является анафемой художественной сущности литературы, которая может служить порталом для понимания различных культур».

«Об этом не всегда помнят, но одним из первых шагов, предпринятых нацистским режимом в Германии, было начало бойкота еврейских предприятий. Я не утверждаю, что Руни антисемитка или что критика Израиля автоматически представляет собой антисемитизм. Но, учитывая рост антисемитизма в последние годы, особенно в Европе, время для ее выбора опасное», — отметила филолог Гити Леви-Пас.

Роман «Прекрасный мир, где ты» вышел в сентябре в 2021 году. Книга рассказывает о «любовном четырехугольнике» между ирландской писательницей Элис Келлехер, ее любовником, подругой Эйлин и друге Эйлин по имени Лайдон.