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ФСБ считает, что умные очки Facebook можно отнести к тайным шпионским устройствам

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:13

ФСБ России заявила, что особенности умных очков от Facebook и Ray-Ban позволяют считать их устройствами для шпионажа. Об этом сообщает TJ.

В ведомстве не уточнили, о каких именно особенностях идет речь, но сослались на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года № 308-ФЗ. Там также отметили, что ФСБ не уполномочена давать разъяснения или комментировать содержание статей.

По соответствующей статье шпионскими устройствами не считаются те, которые находятся в свободном обороте, имеют видимые органы управления функциями записи, аудио,видео,фото, геолокации и индикатор, а также имеют маркировку, указывающую на его назначение.

Наказание за нарушение одного из пунктов предполагает штраф до 200 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

В настоящее время очки Ray-Ban Stories нельзя официально приобрести в России, но можно заказать доставку через сторонние сервисы. Что грозит тем, кто приобретет их, пока неизвестно.

В 2017 году прокуратура задержала фермера из Зауралья, который заказал на AliExpress GPS-трекер, чтобы следить за теленком. Ему грозило до четырех лет лишения свободы. Дело закрыли после того, как журналист RT рассказал о нем президенту России Владимиру Путину на конференции. А в 2018 году СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств на жителя Волгограда, который купил солнцезащитные очки cо встроенной видеокамерой.

Facebook выпустил умные очки под брендом Ray-Ban 9 сентября. Они позволяют совершать аудиозвонки, слушать музыку и снимать фото или видео продолжительностью до 30 секунд. Втайне съемку вести не получится: во время работы камер на очках загорается светодиоидный индикатор.

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