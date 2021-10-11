В новом комиксе DC Супермен будет бисексуалом

В предстоящем комиксе DC, который выйдет 9 ноября, главным героем будет сын Кларка Кента и Лоис Лейн по имени Джон. Он станет новым Суперменом — и окажется бисексуалом. Об этом сообщил Deadline.

Центральный персонаж серии «Супермен: Сын Кал-Эла» будет влюблен в репортера Джея Накамуру. Комикс расскажет о дружбе двух мужчин, а затем их романтическом сближении. Оно произойдет на фоне усталости Джона в попытках обеспечить безопасность для всех.

В непростой момент Накамура поддержит товарища и сблизится с ним. Читатели смогут увидеть, как Супермен столкнется со стрессом и фрустрацией в такой степени, что ему самому потребуется герой и защитник.

«Я всегда говорил, что всем нужны герои и каждый заслуживает того, чтобы видеть себя в своих героях. Я очень благодарен DC и Warner Bros. за то, что разделили эту идею. Супермен всегда символизировал надежду, истину и справедливость. Сегодня он представляет собой нечто большее. Сегодня все больше людей могут увидеть себя в самом могущественном супергерое комиксов», — сказал автор комикса Том Тейлор.

Вместе с ним над новой серией работал художник Джон Тиммс. Он назвал ее создание «невероятной честью» и отметил, что в грядущем комиксе Джон Кент будет не только спасать мир от величайших угроз, но и будет разбираться с собственной сложной и современной жизнью.

Ранее экс-художник DC Comics и основатель движения Comicsgate Ван Скивер утверждал, что сын Кларка Кента в новых историях о Супермене будет гомосексуалом.