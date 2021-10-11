В ИКЕА появились вегетарианские хот-доги. В них содержится чечевица, киноа и капуста

ИКЕА начала продавать в России вегетарианские хот-доги, в которые входят преимущественно растительные ингредиенты. Об этом «Афише Daily» сообщили представители компании.

Они рассказали, что в состав вегги-догов входят капуста кейт, чечевица, киноа, лук, морковь и набор специй. Их производство оставляет в несколько раз меньший углеродный след, чем выпуск классической версии блюда.

Новинку разработали, чтобы позаботиться об экологии, а также ответить на спрос покупателей на вегетарианские блюда. Ранее ИКЕА уже начала продавать овощную и растительную версии фрикаделек. В прошлом году они составили 15% от продаж всех фрикаделек бренда.

«Мы в ИКЕА прислушиваемся к потребностям наших покупателей и хотим вдохновлять их на более здоровый и экологичный образ жизни. Растительные альтернативы популярных мясных блюд не только оказывают позитивное влияние на нашу планету за счет более низкого углеродного следа при их производстве, но и помогают сделать рацион питания более сбалансированным», — заявила руководитель отдела питания ИКЕА Россия Елена Шашлова.

Попробовать вегги-дог в бистро магазина можно за 39 рублей — столько же стоит классический хот-дог. Вегги-доги подаются вместе с красной маринованной капустой, жареным хрустящим луком и пряным горчичным соусом.