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Lenta.ru выпустила документальный сериал о влиянии соцсетей на людей

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:40

Lenta.ru запустила проект «Алгоритм. Кто тобой управляет?». Первый эпизод документального сериала о влиянии соцсетей на людей вышел на ютьюб-канале издания. Об этом «Афише Daily» рассказали авторы сериала.

По их словам, проект попытается понять, как соцсети приводят с росту психических расстройств и трудностям в личной жизни, навязывают приоритеты, ценности и ориентиры, способствуют или препятствуют масштабным манипуляциям на выборах.

Создатели шоу разбираются, какое будущее ждет человечество под властью алгоритмов. Первая серия посвящена тому, как вообще работают алгоритмы. Следующий эпизод выйдет через две недели. Всего в проекте запланированы три выпуска.

Кроме того, на сайте появятся разнообразные аналитические материалы — эксклюзивные тексты и интервью с ведущими российскими и мировыми экспертами, среди которых бывшие сотрудники Facebook, психологи и исследователи из России, США и Франции.

«Достаточно отследить всего пару десятков страниц людей, на которых вы подписаны в Facebook, чтобы знать вас лучше ваших коллег, 100 страниц составят примерно тот объем информации, который известен о вашей жизни членам семьи, а 200-300 — супругу или супруге», — сказал экс-сотрудник Facebook Марк Фаддул.

Он вместе с психологом-исследователем Робертом Эпштейном, профессором Марком Бауэрлином и создателем MeWe Марком Вайнштейном в первой части сериала рассуждает о том, чем являются пользователи соцсетей для бизнеса и политиков, и почему специалисты Кремниевой долины не разрешают своим детям долго находиться в сети.

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