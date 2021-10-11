Lenta.ru выпустила документальный сериал о влиянии соцсетей на людей

По их словам, проект попытается понять, как соцсети приводят с росту психических расстройств и трудностям в личной жизни, навязывают приоритеты, ценности и ориентиры, способствуют или препятствуют масштабным манипуляциям на выборах.

Lenta.ru запустила проект «Алгоритм. Кто тобой управляет?». Первый эпизод документального сериала о влиянии соцсетей на людей вышел на ютьюб-канале издания. Об этом « Афише Daily » рассказали авторы сериала.

Создатели шоу разбираются, какое будущее ждет человечество под властью алгоритмов. Первая серия посвящена тому, как вообще работают алгоритмы. Следующий эпизод выйдет через две недели. Всего в проекте запланированы три выпуска.

Кроме того, на сайте появятся разнообразные аналитические материалы — эксклюзивные тексты и интервью с ведущими российскими и мировыми экспертами, среди которых бывшие сотрудники Facebook, психологи и исследователи из России, США и Франции.

«Достаточно отследить всего пару десятков страниц людей, на которых вы подписаны в Facebook, чтобы знать вас лучше ваших коллег, 100 страниц составят примерно тот объем информации, который известен о вашей жизни членам семьи, а 200-300 — супругу или супруге», — сказал экс-сотрудник Facebook Марк Фаддул.

Он вместе с психологом-исследователем Робертом Эпштейном, профессором Марком Бауэрлином и создателем MeWe Марком Вайнштейном в первой части сериала рассуждает о том, чем являются пользователи соцсетей для бизнеса и политиков, и почему специалисты Кремниевой долины не разрешают своим детям долго находиться в сети.