В Новосибирске задержали 14 подозреваемых в нападении на любителей аниме и косплея

В Новосибирске задержали 14 молодых людей, которые, предположительно, напали в начале августа на группу поклонников аниме и косплея. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замначальника ГУ МВД России по региону Кирилла Травина.

Задержанные оказались сторонниками экстремистского движения АУЕ* («Арестантское уголовное единство»). Им от 15 до 20 лет. Все молодые люди, по словам Травина, придерживаются националистических взглядов и являются «приверженцами криминальной субкультуры АУЕ».

У задержанных изъяли «значительное количество бейсбольных бит, охотничьих ножей, наклейки с нацистской атрибутикой». Троих из них отправили под стражу и домашний арест.

Молодых людей подозревают в избиении подростков, которые 7 августа собрались на Михайловской набережной Новосибирска. Сторонники АУЕ* приняли анимешников и косплееров за ЛГБТ-персон и напали на них.

Пострадавшие рассказали, что проводили на набережной «обычную сходку» по случаю дня рождения одного из участников. Нападавшие сперва начали задавать им вопросы, как они относятся к ЛГБТ, а затем собрались в группу и стали бить несовершеннолетних.

*«Арестантское уголовное единство» (АУЕ) — экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена.