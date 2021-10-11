Мужа рязанской журналистки приговорили к семи годам колонии за ее убийство

Мужа главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой признали виновным в ее убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного районного суда Рязани.

Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима, а также взыскал миллион рублей по иску брата погибшей. Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

15 января 33-летнюю Шеплякову нашли убитой в собственной квартире. Следствием было установлено, что между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине множественные ножевые ранения и скрылся с места преступления.

На следующий день обвиняемый самостоятельно явился в полицию в Тверской области, где сотрудники заключили его под стражу.