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Бритни Спирс пишет книгу о девушке-призраке. Пользователи проводят параллели с ее опекунством

Денис Ламехов
Сегодня в 17:46

Певица Бритни Спирс рассказала в Instagram, что работает над книгой. Она посвящена девушке, которая была убита и превратилась в призрака, но смогла вернуться в реальный мир после трех лет, проведенных на том свете.

«По возвращении из загробного мира ей необходимо принять решение: продолжить отношения с людьми, которые убили ее, либо начать жизнь заново», — написала исполнительница.

Пользователи провели параллели с ситуацией, в которой оказалась сама певица. Комментарии «Это история о девочке по имени Бритни» и «Похоже, готовится бестселлер по версии The New York Times» — одни из самых популярных под постом исполнительницы.

Отец Бритни Спирс контролировал личные и финансовые дела дочери с 2008 года. В суде она заявила, что ей запрещали выйти замуж, иметь детей, заставляли выступать на сцене. Отец отвергал эти обвинения, заявляя, что защищал дочь, когда та пребывала в эмоциональном кризисе. В сентябре суд отстранил его от опеки.

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