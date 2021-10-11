Бритни Спирс пишет книгу о девушке-призраке. Пользователи проводят параллели с ее опекунством

Певица Бритни Спирс рассказала в Instagram, что работает над книгой. Она посвящена девушке, которая была убита и превратилась в призрака, но смогла вернуться в реальный мир после трех лет, проведенных на том свете.

«По возвращении из загробного мира ей необходимо принять решение: продолжить отношения с людьми, которые убили ее, либо начать жизнь заново», — написала исполнительница.