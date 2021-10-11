Бритни Спирс пишет книгу о девушке-призраке. Пользователи проводят параллели с ее опекунством

Певица Бритни Спирс рассказала в Instagram, что работает над книгой. Она посвящена девушке, которая была убита и превратилась в призрака, но смогла вернуться в реальный мир после трех лет, проведенных на том свете.
«По возвращении из загробного мира ей необходимо принять решение: продолжить отношения с людьми, которые убили ее, либо начать жизнь заново», — написала исполнительница.
Пользователи провели параллели с ситуацией, в которой оказалась сама певица. Комментарии «Это история о девочке по имени Бритни» и «Похоже, готовится бестселлер по версии The New York Times» — одни из самых популярных под постом исполнительницы.
Отец Бритни Спирс контролировал личные и финансовые дела дочери с 2008 года. В суде она заявила, что ей запрещали выйти замуж, иметь детей, заставляли выступать на сцене. Отец отвергал эти обвинения, заявляя, что защищал дочь, когда та пребывала в эмоциональном кризисе. В сентябре суд отстранил его от опеки.