В Google появился встроенный тюнер для настройки гитары

В поисковике Google появился встроенный тюнер для настройки гитары в нужной тональности при помощи микрофона. Об этом сообщает Android Police.
Для того чтобы воспользоваться новой функцией, нужно ввести при поиске два кодовых слова «Google тюнер». В каком порядке они будут идти — неважно. Далее необходимо активировать микрофон на устройстве, и можно приступать к работе. Ничего дополнительно настраивать не нужно, тюнер сам определит, к какой ноте стремится звук, и подскажет, что делать.
Издание Mashable отмечает, что встроенный тюнер откроется, только если в поисковике ввести два кодовых слова вместе. Если же искать «гитарный тюнер» или «тюнер онлайн», то Google проигнорирует специальную опцию.
Аналогичная функция тюнера существовала и раньше. Ее можно было получить с помощью команды «настрой мой инструмент» для Google Assistant. Но теперь она доступна в виде поисковой фразы и работает на всех устройствах.