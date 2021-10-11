В Google появился встроенный тюнер для настройки гитары

В поисковике Google появился встроенный тюнер для настройки гитары в нужной тональности при помощи микрофона. Об этом сообщает Android Police.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, нужно ввести при поиске два кодовых слова «Google тюнер». В каком порядке они будут идти — неважно. Далее необходимо активировать микрофон на устройстве, и можно приступать к работе. Ничего дополнительно настраивать не нужно, тюнер сам определит, к какой ноте стремится звук, и подскажет, что делать.