Продажи альбомов Ар Келли, признанного виновным в сексуальной эксплуатации детей, выросли на 517%

Продажи альбомов рэпера Ар Келли, которого признали виновным в торговле людьми, выросли на 517%. Об этом сообщает Rolling Stone.

С 27 сентября по 3 октября проигрывания аудио увеличились на 22%, а просмотры видео — на 23%. Общая сумма стримов возросла с 11,2 млн до 13,4 млн.

В конце сентября коллегия присяжных в Нью-Йорке признала Ар Келли виновным по девяти пунктам обвинения: восьми о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и одному о рэкете, которое обычно выдвигают против организованной преступности.

Окончательный приговор рэперу вынесут 4 мая 2022 года. Ему грозит от 10 до 100 лет тюремного заключения.

6 октября YouTube заблокировал два канала певца. Представители сервиса отметили, что авторы контента несут ответственность за свои действия и за пределами сайта.

Также потоковые сервисы, такие как Apple Music и Spotify, в течение четырех лет «приглушали» музыку Ар Келли, не включая его в кураторские плейлисты. А многие артисты отказывались от коллабораций — так, Chance the Rapper удалил в 2019 году со стримингов совместный трек «Somewhere in Paradise».

Ар Келли (настоящее имя — Роберт Келли) обрел популярность в 1990-х годах — в то время он был одним из самых успешных музыкантов в стиле R’n’B. Наиболее известная композиция певца — «I Believe I Can Fly», написанная им для фильма «Космический джем». За свое творчество он получил три «Грэмми».