«Вкусвилл» начал менять дог-френдли-наклейки. Собачники раскритиковали сеть

В конце августа «Вкусвилл» разрешил заходить во все магазины сети с небольшими собаками. На дверях супермаркетов появились наклейки с ростомером — если рост питомца не превышает 35 сантиметров в холке, проход открыт. Однако недавно наклейки стали менять. На это обратили внимание пользователи в разных городах. Вместо ростомера посетителей встречает предупреждение о новых правилах — маленьких собак можно брать с собой только на руках, а большие должны ждать у входа.

Многие собачники раскритиковали сеть. Они посчитали непоследовательным объявлять о дог-френдли-политике, а затем вводить новые ограничения. Некоторые вспомнили о ситуации с ЛГБТ-семьей, члены которой стали героями рекламной статьи компании. После критики со стороны противников ЛГБТ «Вкусвилл» удалил материал и принес извинения читателям «за задетые чувства». Из‑за скандала из подразделения контента уволились несколько сотрудников, в том числе управляющий. Героям материала, которым начали поступать угрозы, пришлось уехать из страны. «„ВкусВилл“ продолжает переобуваться в воздухе. Политика магазина такая глупая, что стало противно туда заходить. Хотели быть ЛГБТ-френдли — не вышло. Попробовали быть дог-френдли — и снова откатились. У них, наверное, есть отдел переобувания», — написал юзер под ником Constantine. Посетители начали рассказывать о конфликтных ситуациях во «Вкусвиллах», когда их не пускали даже с маленькими собаками. Часть пользователей сказала, что больше не будет ходить в магазины сети.

Однако с возмущенными собачниками согласились не все. Некоторые считают, что с животными не стоит ходить в продуктовые магазины, а устраивать скандал из‑за смены наклеек — это чересчур.