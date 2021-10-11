«Вкусвилл» начал менять дог-френдли-наклейки. Собачники раскритиковали сеть

В конце августа «Вкусвилл» разрешил заходить во все магазины сети с небольшими собаками. На дверях супермаркетов появились наклейки с ростомером — если рост питомца не превышает 35 сантиметров в холке, проход открыт.
Однако недавно наклейки стали менять. На это обратили внимание пользователи в разных городах. Вместо ростомера посетителей встречает предупреждение о новых правилах — маленьких собак можно брать с собой только на руках, а большие должны ждать у входа.
Многие собачники раскритиковали сеть. Они посчитали непоследовательным объявлять о дог-френдли-политике, а затем вводить новые ограничения.
Некоторые вспомнили о ситуации с ЛГБТ-семьей, члены которой стали героями рекламной статьи компании. После критики со стороны противников ЛГБТ «Вкусвилл» удалил материал и принес извинения читателям «за задетые чувства». Из‑за скандала из подразделения контента уволились несколько сотрудников, в том числе управляющий. Героям материала, которым начали поступать угрозы, пришлось уехать из страны.
«„ВкусВилл“ продолжает переобуваться в воздухе. Политика магазина такая глупая, что стало противно туда заходить. Хотели быть ЛГБТ-френдли — не вышло. Попробовали быть дог-френдли — и снова откатились. У них, наверное, есть отдел переобувания», — написал юзер под ником Constantine.
Посетители начали рассказывать о конфликтных ситуациях во «Вкусвиллах», когда их не пускали даже с маленькими собаками. Часть пользователей сказала, что больше не будет ходить в магазины сети.
Однако с возмущенными собачниками согласились не все. Некоторые считают, что с животными не стоит ходить в продуктовые магазины, а устраивать скандал из‑за смены наклеек — это чересчур.
Во «Вкусвилле» пояснили vc.ru, что дополнительные ограничения (помимо роста собак) были и ранее: например, не сажать питомцев в тележки и не допускать к продуктам. Однако в первоначальных правилах о необходимости брать собак на руки не упоминалось. Теперь это условие указано на сайте сети.
В компании заявили, что стали менять наклейки после того, как в магазины начали приходить с собаками выше 35 сантиметров, в том числе без намордника и поводка. По мнению представителей «Вкусвилла», новые объявления должны лучше показать разницу в размерах собак. Их наклеили на дверях магазинов, где нарушения случались чаще всего. Это около 90 точек из 1300, которые принадлежат сети.