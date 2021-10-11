SimpleWine запустил проект для людей с искаженным обонянием после COVID-19

Сеть винотек SimpleWine запустила Re-Wine — веб-проект для тех, кто столкнулся с паросмией — изменением восприятия вкусов и ароматов. Это нарушение сегодня является самым частым последствием коронавируса.

Как рассказали «Афише Daily», на сайте проекта можно найти набор практик, которые помогут ускорить процесс восстановления, а также карту вин, отобранных специально для тех, кто страдает паросмией. Участникам предложат «вспоминать» вкусы и ароматы с помощью ассоциаций — подробных описаний и звуков.

Re-Wine начался с осознания масштабов явления: среди людей с паросмией оказались в том числе сотрудники компании, профессиональные сомелье и клиенты Simple Wine. Компания даже открыла вакансию «кавист с паросмией» и нашла специалиста Ольгу Иванову, которая работает в винотеке в ТЦ «Модный сезон». Она порекомендует покупателю оптимальный ассортимент, опираясь на собственный и экспертный опыт.

В рамках проекта организовали рабочую группу, в состав которой вошли винные эксперты, кависты и врачи. Они провели фокус-группы и дегустации с теми, у кого были симптомы паросмии. Как выяснилось, чаще всего искажаются оттенки вин из сорта совиньон-блан, а вина из ароматических сортов с преобладанием сладких тропических фруктов в букете, напротив, не вызывают искажений. Выдержанный рислинг и рислинг из жаркого климата с их бензольными ароматами людям с паросмией лучше исключить до полного восстановления.