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В Папуа — Новой Гвинее нашли двух мужчин, которые месяц назад потерялись в море

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:19

Двух жителей Соломоновых островов Ливае Нанджикана и Джуниора Колони нашли у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Они провели в открытом море 29 дней, сообщает Solomon Islands Broadcasting Corporation.

3 сентября Нанджикана и Колони отправились на катере с острова Моно до города Норо. Однако через несколько часов их настигла непогода, которая сопровождалась сильным дождем и ветром. Чуть позже у мужчин отказала система GPS-навигации, и они сбились с курса.

«Когда мы поняли, что не можем достичь суши и ничего не видим впереди, то решили заглушить двигатель и подождать, чтобы сэкономить топливо», — рассказал Нанджикана.

По его словам, в течение 9 дней они выживали на заготовленных заранее апельсиновых корках, но когда они закончились, мужчинам пришлось искать другие способы спасения. Тогда им стали попадаться кокосы, которые буря занесла в море. Они также с помощью брезента собирали дождевую воду.

«Через несколько дней мы построили конструкцию, похожую на мачту, используя весла и парусину. Мы поставили парус и следовали направлению ветра», — вспоминает Нанджикана.

Ветер направил их в сторону территориальных вод Папуа — Новой Гвинеи. На 27-й день они увидели вдалеке остров Новая Британия и двинулись в его сторону. Но из‑за погодных условий им удалось приблизиться к суше лишь на 29-й день. Там мужчин заметил местный рыбак и спас их.

«Когда он подошел к нам, мы спросили: «Где мы сейчас находимся?». Он ответил: «Ох, ну теперь вы в безопасности», — добавил Нанджикана.

Оказалось, что мужчины уплыли на 400 километров от острова Моно, с которого начали свой путь. Сейчас они находятся под наблюдением врачей из‑за сильного истощения.

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