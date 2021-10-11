Президента Бразилии не пустили на футбольный матч без вакцины от коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его не пустили на футбольный матч команд «Сантос» и «Гремио». Об этом он рассказал журналистам, пишет издание Goal.

Болсонару отметил, что ему запретили пройти на стадион, так как он не вакцинировался от коронавируса. Он остался не доволен таким решением руководства поля.

По информации бразильского телеканала Globo, в этот же день Болсонару был оштрафован на 50 долларов за то, что он гулял без маски по городу Перуйбе на побережье штата Сан-Паулу, где запрещено посещать общественные места без средств защиты. Там он успел сделать несколько фотографий со сторонниками и посетить местную ярмарку.