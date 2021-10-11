Президента Бразилии не пустили на футбольный матч без вакцины от коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его не пустили на футбольный матч команд «Сантос» и «Гремио». Об этом он рассказал журналистам, пишет издание Goal.
Болсонару отметил, что ему запретили пройти на стадион, так как он не вакцинировался от коронавируса. Он остался не доволен таким решением руководства поля.
По информации бразильского телеканала Globo, в этот же день Болсонару был оштрафован на 50 долларов за то, что он гулял без маски по городу Перуйбе на побережье штата Сан-Паулу, где запрещено посещать общественные места без средств защиты. Там он успел сделать несколько фотографий со сторонниками и посетить местную ярмарку.
В конце сентября президента не пустили в нью-йоркский ресторан без прививки. Перед отъездом в США Болсонару уверил, что его иммунная система достаточно сильна, чтобы противостоять коронавирусу.
Жаир Болсонару выступал против карантина, не соблюдал социальную дистанцию и появлялся на публике без средств защиты, в июле он заразился коронавирусом. На данный момент Бразилия находится на третьем месте по числу заражений в мире, от последствий ковида умерли около 600 тыс. человек.
В начале октября в стране прошла общенациональная акция протеста левых сил против Болсонару — пятая с мая этого года. Демонстранты требуют не недовольны политикой президента в отношении пандемии коронавируса и требуют импичмента. Большинство плакатов и лозунгов были посвящены жертвам пандемии, задержкам в закупке вакцин, безработице, голоду и высоким ценам на газ и топливо.