Mash: москвичи попали в рабство в Дагестане, пытаясь доехать до Крыма автостопом

Туристы из Москвы Петр Пелеханов и Ольга Лифатова попали в рабство в Дагестане, пытаясь доехать до Крыма автостопом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Пара планировала провести отпуск в Севастополе. По словам путешественников, на трассе «Дон» они поймали автобус, водитель которого предложил довезти их до места. На следующее утро они обнаружили, что оказались в дагестанском городе Дербенте.

Туристам сообщили, что вместе с остальными пассажирами автобуса их продали в рабство. Паре назвали цену в 50 тыс. рублей. Mash называет покупателем местного предпринимателя Ямудина Ахмедова, а деньги, как утверждает издание, получил водитель. Эту сумму Пелеханов и Лифатова должны были «отработать» в теплицах в селе Новая Мака. Спустя месяц им удалось бежать.

Об истории с продажей москвичей в рабство известно некоммерческой организации по борьбе с торговлей людьми «Альтернатива». Ее руководитель Олег Мельников сказал «Ридусу», что похищенные туристы трижды обращались в различные РОВД Дагестана — от Махачкалы до Дербента, — но на их заявления не отреагировали.

По его словам, случаи, когда попавшие в рабство в Дагестане люди добивались наказания для рабовладельцев через местную полицию, единичны. «Сама статья 127, часть 2 („Использование рабского труда“), крайне сложно доказуема. Я сомневаюсь, что этому делу дадут ход, потому что доказать их нахождение в неволе уже невозможно», — добавил правозащитник.

«Афиша Daily» публиковала историю руководителя «Альтернативы» Олега Мельникова. Также мы рассказывали о людях, переживших трудовое рабство, и узнали у экспертов, как устроена современная торговля людьми.