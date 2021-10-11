Команда признанного иноагентом и закрывшегося издания VTimes запустила новое медиа — VPost. Об этом сообщает телеграм-канал проекта.

Создатели сохранят экономическую и деловую тематику контента. «О чем пишет VPost? Прежде всего — о деньгах. В самом простом смысле — о тех деньгах, которыми мы с вами непосредственно распоряжаемся. Затем, разумеется, о тех деньгах, которые с нас собирает государство и распоряжается от нашего имени. Еще — о деньгах, которые идут на наше благополучие, государство ли их расходует или мы сами, на здоровье и образование. Наконец, о деньгах, которые должны обеспечить наше безбедное будущее, экологически и социально обусловленное», — сообщают они.

В проекте продолжит работать коллектив VTimes: редакторы Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян. Команда подала заявку на аккредитацию в качестве СМИ. Сейчас VPost работает только в социальных сетях, однако скоро планируется запуск сайта.

Издание VTimes было запущено летом прошлого года бывшими сотрудниками «Ведомостей». Оно объявило о прекращении работы с 12 июня 2021 года. Это решение было принято после включения проекта в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, говорилось в заявлении редакции.

*VTimes включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.