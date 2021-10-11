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Нобелевскую премию по экономике получили Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:18

Шведская королевская академия наук вручила Нобелевскую премию-2021 по экономике американцам Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу. Об этом сообщается в твиттере Нобелевки.

Канадско-американский экономист Дэвид Кард получил награду за «эмпирический вклад в изучение экономики труда», а его коллеги Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс — за «методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

Кард проанализировал влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда и пришел к выводу, что повышение минимальной заработной платы не обязательно приводит к сокращению рабочих мест.

Ангрист и Имбенс показали, что конкретные выводы о причине и следствии могут быть получены на основе естественного эксперимента. Их исследования помогли и улучшили способность отвечать на ключевые вопросы о причинно-следственных связях.

«Лауреаты 2021 года по экономике продемонстрировали, что на многие важные вопросы общества можно ответить. Их решение — использование естественных экспериментов, то есть ситуаций, возникающих в реальной жизни, которые напоминают случайные эксперименты», — следует из сообщения на сайте премии.

В прошлом году Нобелевки по экономике удостоились Пол Милгром и Роберт Уилсон. Они «усовершенствовали теорию аукционов и изобрели новые форматы аукционов». Как посчитали в комитете, научный вклад Милгрома и Уилсона «принес пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру».

Традиционно нобелевская неделя началась с вручения премии по физиологии и медицине. 5 октября были объявлены лауреаты Нобелевки по физике, 7 октября премию по литературе получил писатель Абдулразак Гурна. Нобелевскую премию мира получили главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка Мария Ресса.

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